"Grazie a tutti per i vostri messaggi, significano molto per me. Ora sono concentrato sul mio ritorno, tenete le dita incrociate".

Questo il post sui social di Arkadiusz Milik dopo l'operazione al ginocchio destro a cui si è sottoposto questa mattina a Roma.

L'attaccante del Napoli ha voluto ringraziare i tifosi azzurri per il sostegno ricevuto nelle ultime ore.