Marino: "Milik, i due infortuni potrebbero non essere casuali"

L'ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, toccando diversi argomenti.

Innanzitutto la vittoria all'Olimpico sulla Roma. "La vittoria del 1986 contro la Roma - ha ricordato - sancì il nostro aggancio alla vetta. Credo che solo la Juve sia la squadra rivale per lo scudetto, l'Inter arriverà terza. ll Napoli è superiore ai nerazzurri, se gioca con le sue potenzialità può avere la meglio".

"Juve? - ha proseguito Marino - Gli equilibri vincenti sono difficili da trovare da un anno all'altro, se non li ritrovi subito vai in difficoltà. Vero che hanno vinto in rimonta dopo Sassuolo un anno fa, ma credo che quel campionato l'abbia voluto perdere il Napoli prendendo Grassi e Regini a gennaio".

Infine una interessante parentesi su Arek Milik e le ipotesi riguardanti il suo futuro. "Milik al Chievo in prestito? E' una buona idea perchè dai via uno mezzo rotto. Se ti rompi due crociati in un anno vuol dire che hai quakosa a livello tendineo che non va. Questo si è fatto male da solo praticamente".