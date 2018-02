Infortunio Mertens: ottimismo per le condizioni del belga

Primi aggiornamenti sulle condizioni di Dries Mertens, uscito per infortunio nel corso del secondo tempo di Benevento-Napoli.

Per il belga potrebbe trattarsi di una leggera distorsione alla caviglia, la cui entità sarà da valutare nelle prossime ore. Dallo spogliatoio azzurro - secondo Sky Sport - filtra un discreto ottimismo.

La speranza ora è di recuperare l'attaccante in tempo utile per il big match in programma sabato prossimo al San Paolo contro la Lazio.