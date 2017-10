Infortunio Insigne, Sarri ottimista: "Non dovrebbe essere nulla di grave"

Napoli con il fiato sospeso per l'infortunio a Lorenzo Insigne. L'attaccante azzurro è uscito dal campo nel corso del secondo tempo del match contro il Manchester City.

Per lui un problema muscolare da valutare. A fine partita Sarri, però, ai microfoni di Canale 5 si è detto ottimista: "Non dovrebbe essere nulla di grave per Lorenzo. Aveva un problema all'adduttore, che andava via via aumentando. Non c'è stato, però, un episodio scatenante".

La sua presenza in campo sabato sera nel big match contro l'Inter potrebbe comunque essere in dubbio. Si spera in un recupero lampo.