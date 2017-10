Infortunio Insigne, il responso: contrattura da affaticamento all'adduttore

Contrattura da affaticamento all'adduttore destro. Questo il responso per Lorenzo Insigne, uscito per infortunio nel corso del match di Champions contro il Manchester City.

L'attaccante azzurro ha svolto oggi delle terapie e le sue condizioni - come riferisce il Napoli in una nota ufficiale - verranno valutate giorno per giorno.

La sua presenza in campo sabato sera contro l'Inter resta comunque in dubbio.