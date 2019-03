Tegola per il Napoli: infortunio per Insigne

Potrebbe essere una tegola per il finale di stagione del Napoli. Il capitano Lorenzo Insigne si è infortunato nel corso del riscaldamento prima della gara contro il Salisburgo, valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Il fantasista azzurro ha accusato un fastidio muscolare che lo ha costretto a rinunciare alla partita. Al suo posto è stato impiegato Dries Mertens ma le sue condizioni preoccupano per le prossime partite.

L'entità dell'infortunio

Bisognerà stabilire l'entità dell'infortunio e valutare se potrà essere schierato durante le prossime partite che si annunciano decisive per la stagione partenopee. Difficilmente sarà in campo nella partita di campionato contro l'Udinese ma ogni tipo di previsione al momento è superflua e solo gli esami strumentali potranno fare luce sulla vicenda. La notizia è stata data dal Napoli sul suo account Twitter.