Infortunio Insigne, i risultati dell'ecografia: affaticamento muscolare

È stata un'ecografia fatta d'urgenza alla clinica Pineta Grande, prima della partenza per Udine, a confermare che per Lorenzo Insigne è necessario un po' di riposo. L'assenza dell'attaccante più in forma nella rosa del Napoli era già stata confermata ieri da Carlo Ancelotti in conferenza stampa.

Nulla di grave, ha precisato il tecnico: "A Parigi il nostro capocannoniere dovrebbe esserci, contiamo di recuperarlo per la trasferta di Champions di mercoledì". Insigne soffre di un affaticamento muscolare.

In attacco però per la sfida del Friuli è quasi emergenza, visto che oltre ad Insigne mancherà Adam Ounas tornato dall'impegno con l'Algeria in condizioni non ottimali. Della partita non sarà neanche il giovane Luperto, che avrebbe potuto sostituire a sinistra Mario Rui.

Segui il Napoli in diretta streaming su DAZN

Il primo mese è GRATIS!