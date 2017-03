Problemi in nazionale per Hysaj: "Ho dolore. Spero di farcela per la Juve"

Nuove notizie non positive per Maurizio Sarri arrivano dalle nazionali, dopo i problemi accusati nei giorni scorsi da Reina e Hamsik, che però dovrebbero essere regolarmente in campo contro la Juve.

Chi, invece, potrebbe rischiare di non scendere in campo domenica sera è Elseid Hysaj. Il terzino, al termine di Albania-Bosnia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Panorama Sport.

"Ho un po' di dolore. Domani, quando tornerò a Napoli, sapremo se ci sono problemi o meno. Spero non ci sia nulla, così da poter essere in campo domenica contro la Juve", ha dichiarato il difensore azzurro.