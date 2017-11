Higuain: "Sto bene. Chi mi ha augurato il peggio non merita rispetto"

"Buongiorno a tutti volevo dirvi che l’operazione andata molto bene! Oggi è un altro giorno ed e’ meglio iniziarlo con un sorriso e positività così andrà tutto per il meglio. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono preoccupati per me, la mia famiglia i miei amici i miei compagni di squadra e anche i tifosi che se non sono persone a me strette sanno dare sempre molto valore al mio lavoro a tutti loro che va il mio ringraziamento e il mio più grande abbraccio. Poi ci sono quelli che ti augurano il peggio per il semplice fatto di giocare al calcio senza conoscere nulla di te ne della tua vita privata e questa classe di gente non si meritano il mio rispetto né di nessuno. A gli altri mando un grande abbraccio e ancora tante grazie".

Questo il messaggio pubblicato da Gonzalo Higuain su Instagram dopo l'operazione alla mano, che ne mette a rischio la presenza in campo venerdì sera nel match contro il Napoli.