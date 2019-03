Infortunio di Diawara, stagione finita per il guineano. Napoli in emergenza

A centrocampo è emergenza per il Napoli. Ai numerosi infortuni si aggiungono le squalifiche ed ecco che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti sta pensando di utilizzare Nikola Maksimovic al centro della mediana. La notizia, però, riguarda Amadou Diawara. E' molto probabile che il guineano torni in campo direttamente nella stagione 2019/2020 dopo la frattura al piede. Dovesse essere confermata l'indiscrezione, Ancelotti sarebbe in emergenza fino a fine campionato.