Napoli, distrazione muscolare al bicipite femorale per Chiriches

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Maurizio Sarri. Vlad Chiriches, infatti, si è sottoposto ad esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande.

Gli esami - spiega il sito ufficiale del Napoli - hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro.

Il club partenopeo non ha aggiunto nulla sui tempi di recupero. Non è da escludere, comunque, che il difensore possa rimanere ai box per 3-4 settimane.