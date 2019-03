Infortunio per Chiriches: emergenza difesa per il Napoli

Ancora una brutta notizia dall'infermeria del Napoli. La trasferta di Salisburgo sembra essere stregata per le condizioni fisiche degli uomini di Ancelotti. Dopo l'infortunio nel riscaldamento di Lorenzo Insigne, a un quarto d'ora dalla fine della partita ha dovuto lasciare il campo Vlad Chiriches per un altro infortunio muscolare. Il centrale di difesa si è accasciato a terra e ha chiesto immediatamente il cambio.

L'infortunio

Secondo quello che si è potuto percepire dal campo, il centrale romeno ha sentito tirare al flessore della gamba facendo tremare la panchina azzurra. In un primo momento è stata chiamata anche la barella per portarlo fuori dal campo ma il difensore poi è riuscito ad alzarsi e a uscire sulle sue gambe dal terreno di gioco. Seguiranno nei prossimi minuti ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni che preoccupano dopo l'infortunio al crociato che l'ha tenuto fuori per diversi mesi.