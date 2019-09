Emergenza Napoli: con la Samp Ancelotti avrà più di qualche grattacapo

Non sarà facile per Carlo Ancelotti scegliere l'undici da mandare in campo contro la Sampdoria alla ripresa del campionato. Il tecnico del Napoli, oltre a dover gestire i suoi uomini in vista dell'esordio in Champions contro il Liverpool, dovrà fare anche i conti con infortuni e alcuni nazionali che rientreranno a Castel Volturno a 48 ore dal match contro i blucerchiati.

Difficile il recupero di Milik, la cui assenza contro i blucerchiati sembra quasi scontata. A rischio anche la presenza di Insigne, alle prese con un problema muscolare accusato contro la Juventus. Da verificare anche le condizioni di Elmas, infortunatosi in allenamento in nazionale.

Con Allan e Lozano reduci dalle trasferte oltreoceano, non è impossibile prevedere un centrocampo formato da Zielinski e Ruiz e un attacco con Mertens e Llorente, che dunque potrebbe fare da subito il suo esordio al San Paolo.