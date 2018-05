Incontro Sarri-De Laurentiis: il tecnico lascia Castel Volturno per una località segreta

E' il giorno del tanto atteso incontro tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri per discutere del futuro del tecnico. I due dovevano vedersi inizialmente a Castel Volturno, ma c'è stato un fuori programma, anche per via della presenza all'esterno del centro sportivo azzurro di tanti giornalisti e curiosi.

L'allenatore toscano - come riferisce Sky Sport - ha infatti lasciato Castel Volturno dopo le 12 in auto insieme al ds Giuntoli e al vice-presidente Edo De Laurentiis, per raggiungere in una località segreta il presidente del Napoli.

Le prime indiscrezioni sull'esito dell'incontro potrebbero emergere nel pomeriggio.