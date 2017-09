Incidente stradale in Olanda: Aguero salta la sfida con il Napoli

Brutto incidente stradale per Sergio Aguero. L'attaccante del Manchester City era ad Amsterdam per un concerto del rapper Maluma, quando il taxi che lo stava riportando all'aeroporto per far rientro in Inghilterra si è schiantato contro un palo.

Secondo quanto riferisce Espn, il calciatore nell'impatto avrebbe riportato la frattura di una costola, cosa che potrebbe tenerlo lontano dai campi da gioco per un periodo tra le sei e le otto settimane.

Sembra quasi scontato, a questo punto, che il campione argentino salti Manchester City-Napoli di Champions League in programma il prossimo 17 ottobre. A rischio la sua presenza anche per il match del San Paolo, in calendario il 1° novembre.

Il club inglese, sul proprio sito ufficiale, ha confermato la notizia dell'incidente, non fornendo però dettagli sulle condizioni di Aguero.