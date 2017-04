Napoli-ultras, la Procura della Figc apre un fascicolo

Giuseppe Pecoraro, capo della Procura della Figc, ha aperto un fascicolo sui presunti rapporti tra il Napoli e i suoi ultrà. L'indagine parte dall'oggetto dell'audizione, avvenuta in commissione antimafia, del sostituto procuratore della Dda partenopea Enrica Parascandolo.

Il pm, in commissione, aveva già precisato però che sono state svolte indagini è che "nulla (in quella che è l'oramai nota vicenda della presenza a bordocampo, come giardiniere, di Antonio Lo Russo nel lontano 2010, ndR) coinvolge la Società Calcio Napoli",

Pecoraro ha chiesto gli atti alla Procura di Napoli. Si tratta dello stesso capo della Procura della Figc che, lo scorso mese, ha deferito il numero 1 della Juventus Andrea Agnelli per i presunti rapporti della società bianconera con ultrà ed esponenti della malavita organizzata.