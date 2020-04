Immobile: "Sono stato molto vicino al Napoli. Mi sarebbe piaciuto tanto"

"Sono stato molto vicino al Napoli in passato, prima di venire alla Lazio. Devo dire che mi sarebbe piaciuto tanto, perchè è la squadra della mia città. Fino a quando non sono approdato alla Lazio non ho mai perso le speranze di giocare a Napoli. Poi mi sono trovato talmente bene alla Lazio, che quel pensiero non c'è stato più e non sarebbe stato neanche corretto dei tifosi biancocelesti. Giocare nel Napoli, però, è una cosa che mi sarebbe piaciuto fare nella mia carriera". Così il centravanti della Nazionale Ciro Immobile, nel corso di una lunga diretta Instagram con lo youtuber Damiano Er Faina, ha parlato del suo mancato approdo al Napoli negli anni scorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Chiudere la carriera alla Lazio? Non lo so, magari quando avrò 34 anni avranno bisogno di qualcuno più forte. Quando non sarò più in grado di giocare a questi livelli, giocherò ad un livello un gradino sotto. Ma non mi va di essere un peso. Tanti mi danno dello juventino, perchè sono cresciuto nel settore giovanile bianconero e non sono mai andato a giocare nel Napoli, ma non è così. Non è stato per quello", ha concluso l'attaccante napoletano.