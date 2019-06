CALCIOMERCATO - Ilicic: "Io al Napoli? Solo conversazioni, nessuna firma"

"Un mio trasferimento al Napoli? Fino a quando non ci sono firme sui contratti, sono solo conversazioni. Io non ho firmato nulla. Nei prossimi giorni il mio agente si riunirà con l'Atalanta e capirà quali sono i loro piani. Poi decideremo cosa è meglio per me". Così Josip Ilicic, nel corso di una lunghissima intervista rilasciata a Ekipa24, ha parlato del suo futuro e del possibile passaggio al Napoli.

"Ho sentito le dichiarazioni del presidente dell'Atalanta, che vuole tenermi. Sono, però, in una fase della mia carriera in cui non ho ancora molto tempo per giocare ad alto livello. Devo riflettere e valutare tutto per il meglio. Voglio lottare per vincere, in una squadra con tanti giocatori di qualità elevata. Non so cosa accadrà, ma ci sono offerte interessanti. Non ho detto, però, nè si nè no a nessuno al momento", ha aggiunto il fantasista sloveno.