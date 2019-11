Champions League, la situazione nel girone del Napoli: tutte le combinazioni possibili

A 90 minuti dal termine del Girone E di Champions League, sono già partiti i calcoli sulle possibili combinazioni per l'accesso agli ottavi di finale.

Al Napoli, indipendentemente dal risultato di Salisburgo-Liverpool, basterà un punto nella gara casalinga contro il Genk per qualificarsi aritmeticamente.

Gli azzurri potrebbero qualificarsi anche con una sconfitta nell'ultima partita, nel caso in cui contemporaneamente il Salisburgo non dovesse battere il Liverpool.

Gli uomini di Ancelotti si qualificherebbero come primi in caso di vittoria e contemporanea non vittoria del Liverpool a Salisburgo. Anche in caso di arrivo delle tre squadre a 10 punti, i partenopei avrebbero comunque la meglio sia sugli inglesi che sugli austriaci per punti negli scontri diretti.

Per quanto riguarda Salisburgo-Liverpool, invece, gli uomini di Klopp potrebbero clamorosamente abbandonare la competizione in caso di sconfitta con due gol di scarto o in caso di sconfitta dal 4-3 in giù.