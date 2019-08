Wanda Nara: "Per me resta all'Inter. Ha rifiutato tante offerte"

"Per me Icardi resterà all'Inter". Così Wanda Nara ha rotto il silenzio sul futuro dell'attaccante argentino, tra i principali obiettivi del mercato del Napoli, parlando nel corso della trasmissione Mediaset "Tiki Taka", in onda su Italia 1.

La moglie e agente dell'argentino ha fatto chiarezza sulle tante voci circolate nelle ultime settimane: "Lui è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grande squadre. Io ho fatto il mio lavoro parlando con diversi club, ma poi la decisione la prende sempre lui. Pensa che ancora non sia finita nell'Inter. Non so cosa potrà succedere, ma so quelle che sono state le sue parole ad inizio mercato, ed è stato logico e coerente fin qui. Ha detto di no a diverse offerte irrinunciabili per tutti per l'Inter. Con lui direttamente non ci sono mai stati contatti, casomai con me....".

Sull'interesse del Napoli, Wanda ha aggiunto: "Non ha detto no al Napoli, ma a tutte le squadre? Esattamente, è così".

Sul video finito sui social in cui Icardi canta in napoletano alla festa di Lautaro Martinez, la Nara ha scherzato: "Noi argentini siamo così. Se ci porti ad una festa...".