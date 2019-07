Icardi-Napoli, Sky: "Contatto Giuntoli-Wanda Nara. L'offerta azzurra"

Non si arrestano le voci sulla trattativa per portare Mauro Icardi al Napoli. Ulteriori aggiornamenti e dettagli arrivano da Sky Sport.

L’ultima mossa in ordine di tempo sul centravanti argentino, nel mirino anche della Juve, è degli azzurri. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare, infatti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto un contatto con la moglie e agente dell'attaccante, Wanda Nara, per sondare la disponibilità del calciatore alla prima bozza di offerta su cui sta lavorando il Napoli. Si parla di una cifra tra i 60 e i 65 milioni di euro da proporre all’Inter, mentre per Icardi è pronto un contratto da 7,5 milioni più bonus. Molto vicino, dunque, a quelle che erano le sue richieste, che si aggirano sui 10 milioni di ingaggio.

Ad ogni modo adesso Icardi è in ritiro con i nerazzurri a Lugano. La trattativa sarà molto lunga, anche perché con la chiusura del mercato nuovamente ricollocata per l’inizio di settembre - ricorda Sky - le società potranno compiere le proprie operazioni con maggiore calma.