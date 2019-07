DA MILANO - "Icardi potrebbe ripensare all'offerta del Napoli"

Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Mauro Icardi, soprattutto dopo che l'attaccante ha lasciato nelle ultime ore il ritiro dell'Inter in Svizzera per far ritorno a Milano.

Della situazione del centravanti argentino ne ha parlato a Top Calcio 24 il giornalista Alfio Musmarra: "Il Napoli ha presentato un'importante offerta all'Inter da 60 milioni di euro per Icardi, che il club nerazzurro ha accettato. Al calciatore sono stati offerti 7,5 milioni a stagione più bonus, ma Icardi ha declinato la proposta. Non è da escludere a questo punto, dopo gli ultimi sviluppi, che Icardi possa ripensare a quell'offerta del club partenopeo. Napoli sarebbe la piazza ideale per lui. Sarebbe titolare fisso e verrebbe accolto con entusiasmo dai tifosi azzurri".