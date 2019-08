SKY - Icardi potrebbe valutare offerte e pensare alla cessione

Non è ancora da escludere il colpo di scena finale nel futuro di Mauro Icardi. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, la moglie ed agente Wanda Nara e le persone a lui più vicine starebbero provando a convincere l'attaccante a partire per non restare un anno fermo.

Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe stato nelle ultime ore anche un incontro tra Marotta e la Nara, nella quale l'Inter avrebbe anche aperto ad un prolungamento di un anno di contratto, per poi cederlo in prestito, ma non alla Juve.

Monaco e Napoli restano pronti a prenderlo e attendono l'evoluzione. Il club partenopeo avrebbe rimandato ulteriormente di qualche ora l'incontro decisivo con gli agenti di Llorente, in attesa di capire se ci siano ancora spiragli per l'argentino.