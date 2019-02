Icardi al Napoli? Secondo i bookmakers si può fare: quota 18

Dopo la querelle sul rinnovo del contratto e la delegittimazione dello spogliatoio, che ha scelto Handanovic come nuovo capitano, i destini di Inter e Mauro Icardi sembrano andare in direzioni diverse. Ieri l'ultima puntata della telenovela, con la telefonata in diretta dell'amministratore delegato Beppe Marotta durante Tiki Taka. Marotta ha detto a Wanda Nara di voler trattare direttamente con Icardi, di fatto depotenziando la figura della moglie e procuratrice del centravanti argentino.



Secondo i bookmakers Icardi lascerà l'Inter: si abbassano in maniera significativa anche le quote che lo vedono al Napoli nella stagione 2019/2020. Da 100, infatti, la quota si abbassa a 18. Favorita, però, sempre la Juventus (quota 3.50), alla pari con il Real Madrid. Quota 10 per il Barcellona.