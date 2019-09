"Il Napoli era la squadra giusta per Icardi, ma al momento sbagliato"

"De Laurentiis ci ha provato tantissimo con Wanda Nara per Icardi, l'ha sempre telefonata con il consenso dell'Inter, è stato molto gentile nei suoi confronti. Il Napoli era la squadra giusta, ma al momento sbagliato, peccato". Così Letterio Pino, ex agente di Mauro Icardi e ora consulente della moglie e rappresentante dell'attaccante argentino, ha parlato della trattativa per portare il 26enne in azzurro ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

"Il Napoli si è trovato vittima del fatto che Icardi non si volesse spostare dall'Inter. Perché Parigi? Ci sono state minacce poco simpatiche. Alla fine questa situazione è finita bene grazie a Wanda e Marotta. Sono stati bravi", ha aggiunto Pino.