Icardi si allontana dal Napoli: l'entourage esclude la destinazione partenopea

L'entourage di Mauro Icardi avrebbe, per la prima volta, allontanato ed escluso l'ipotesi Napoli. Lo riferisce la radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss. Si sarebbero dunque arrestati in modo brusco i rumors che volevano l'argentino in azzurro, e diventerebbe a questo punto una concreta possibilità la cessione alla Juventus.

Secondo Kiss Kiss a questo punto il Napoli potrebbe virare sull'ex Juventus e Swansea Fernando Llorente, autore nelle due ultime stagioni di due gol in campionato con il Tottenham. Lo spagnolo sarebbe l'alternativa di esperienza da affiancare a Milik.