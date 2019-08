Dalla radio ufficiale un'indiscrezione: Raiola a Napoli anche per parlare di Icardi

Secondo quanto affermato da Radio Kiss Kiss - radio ufficiale del Calcio Napoli - l'arrivo di Mino Raiola in città non sarebbe propedeutico al solo arrivo di Hirving Lozano (trattativa in fase di chiusura, qui i dettagli). In agenda, infatti, c'era un discorso con Aurelio De Laurentiis per Mauro Icardi. Raiola sarebbe infatti una sorta di intermediario nella laboriosa trattativa che dovrebbe portare, entro il 2 settembre, Icardi lontano da Milano e dalla sua Inter.