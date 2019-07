Icardi-Napoli, Milik può finire nel mirino dell'Inter se salta uno tra Dzeko e Lukaku

Il giro di attaccanti in Serie A potrebbe partire da un momento all'altro e coinvolgere i top club italiani: Juve, Napoli, Inter e Roma.

In chiave azzurra il nome di Mauro Icardi, col passare dei giorni, prende sempre più quota. Il club di De Laurentiis pensa al colpo in attacco, con la possibile uscita di Arkadiusz Milik che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021.

Proprio Napoli e Inter potrebbero nelle prossime settimane tra le grandi protagoniste di questo giro. Qualora persistessero i problemi per portare Lukaku e Dzeko sotto la 'Madunina', i nerazzurri di Conte potrebbero prendere in considerazione anche l'ipotesi Milik, che piace anche alla Roma.

Il club partenopeo, dal canto suo, potrebbe utilizzare il centravanti polacco come carta per arrivare Icardi, affiancando al cartellino dell'ex Ajax un conguaglio economico (da circa 15 milioni di euro) per strappare l'argentino ai meneghini.