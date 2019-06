CALCIOMERCATO - Napoli-Icardi, e se fosse la volta buona?

Nell'estate 2016 la trattativa per portare Mauro Icardi a Napoli tenne banco per alcune settimane, conquistando grande spazio sui media nazionali. Tre anni dopo tutto è cambiato e a fari spenti, stavolta, qualcosa torna a muoversi.

Il centravanti argentino può davvero essere un'idea per il mercato azzurro e con il passare dei giorni l'ipotesi diventa sempre meno peregrina.

Che il 26enne di Rosario sia in uscita dall'Inter non è ormai un mistero. Il prezzo del cartellino dell'ex Barcellona e Samp si è abbassato e davvero di tanto, rispetto a 12 mesi fa.

L'occasione di mercato non può non stuzzicare la triade azzurra formata da De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti. I rumors negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti, in particolare da Milano dove si continua a vociferare di un possibile scambio tra Icardi e Insigne. L'attaccante azzurro, però, non ha avuto un grandissimo feeling in Nazionale con Antonio Conte e soprattutto di lui il Napoli non se ne priverà a cuor leggero.

Icardi, però, è un'idea e resta sullo sfondo. Ora le priorità si chiamano Manolas e James Rodriguez, ma prima o poi potrebbe arrivare il momento giusto per Maurito. Con un orecchio a possibili offerte importanti che potrebbero presto arrivare dall'Inghilterra per Arkadiusz Milik.

Non resta che attendere, per quella che sembra davvero essere un'estate molto calda per il mercato del Napoli, la più rovente dal 2013 ad oggi.