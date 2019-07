Ancelotti: "Icardi più abile nella finalizzazione, Milik più completo"

Ai microfoni di Tv Luna, Carlo Ancelotti ha parlato di mercato ed in particolare della questione centravanti e delle voci su Icardi e Milik.

"Nella mia carriera da allenatore ho sempre avuto grandi centravanti: Inzaghi, Drogba, Ibrahimovic. Icardi è un grandissimo centravanti, come lo è Milik. Icardi è più abile di Milik nella finalizzazione, mentre Arek è più completo, essendo abile anche nelle sponde. Ora parliamo di lui che è un nostro giocatore, poi la riga la tirerermo il 31 agosto. Io sono sicuro che sarò molto contento a fine mercato perché so come sta lavorando la società", ha spiegato il tecnico del Napoli.