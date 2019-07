Icardi e James al Napoli, De Laurentiis prepara il doppio colpo

Secondo la Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis starebbe seriamente pensando al doppio colpo che farebbe impazzire i tifosi del Napoli: James Rodriguez (operazione in via di definizione) e Mauro Icardi. Se per il colombiano le trattative proseguono da tempo e tutto lascia pensare che non ci saranno ostacoli, per Icardi la via è in salita ma sostanzialmente l'Inter avrebbe già accettato l'offerta del Napoli (di 60 milioni) e resterebbe da convincere il calciatore e il suo procuratore - la moglie Wanda Nara. Icardi, però, dopo un primo periodo di tentennamento - durante il quale avrebbe probabilmente preferito la destinazione Juventus - si starebbe convincendo della maglia azzurra.



Un doppio colpo da circa 100 milioni che il Napoli conta di finanziare con risorse interne, vendendo calciatori considerate seconde linee ma con ancora un buon valore di mercato e diverse richieste: tra questi sicuramente Inglese, Rog, Ounas, Verdi.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!