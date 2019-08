De Laurentiis cambia idea per Icardi: potrebbe lasciare i diritti d'immagine all'argentino

Si infiamma la trattativa per Mauro Icardi. L'argentino, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte all'Inter, ha la valigia pronta e cerca un nuovo approdo per non restare fermo un anno. E sul forte centravanti ci sono Roma, Juventus e Napoli. I bianconeri, però, partono da una posizione di svantaggio, non avendo ancora ceduto Dybala e Higuain, che dovrebbero far posto a Icardi. Dunque sul calciatore, in queste ultime due settimane circa di calciomercato, ci sono Roma e Napoli. L'offerta della Roma al calciatore è superiore alle altre: 8 milioni più un milione di bonus.

Ma il Napoli ha il gradimento del giocatore e De Laurentiis - secondo quanto riporta Tuttosport - sarebbe disposto a cedere i diritti d'immagine al giocatore pur di invogliarlo a firmare. L'offerta è di 6 milioni più 2 di bonus, con i diritti d'immagine interamente del calciatore. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, quando Icardi darà un ultimatum alla Juventus, sua destinazione preferita.