"Rilancio del Napoli per Icardi, 65 milioni cash. Milik? Non è sul mercato"

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte a proposito della trattativa per portare in azzurro Mauro Icardi.

Secondo Marchetti "il Napoli è in corsa per Icardi", e c'è un'offerta all'Inter importante. Sul piatto "65 milioni di euro, e non è stato inserito Milik nell’affare". "Il polacco – e questo è un passaggio importante – resterà comunque a Napoli, sia nel caso dovesse arrivare Icardi che in caso di arrivo di Llorente".

Il punto è, secondo l'esperto di calciomercato "capire quanto Icardi voglia il Napoli. Prima o poi il calciatore deve decidere, per rispetto dei napoletani e della società. Non credo che il club azzurro aspetterà fino all’ultima giornata il bomber argentino". Marchetti conclude: "Bisogna dire che su Icardi non si sono fatte avanti le big europee, questo è sempre stato un motivo di dubbio sulla valutazione internazionale dell’attaccante".