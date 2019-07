Calciomercato: "Wanda Nara è felice, Napoli in cima alla lista di Icardi"

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli, Wanda Nara sarebbe felice del trasferimento di suo marito (e suo assistito) Mauro Icardi al Napoli. "Il Napoli è in cima alle preferenze, e non la Juventus". Se Icardi dovesse lasciare l'Inter, e le dichiarazioni del direttore nerazzurro Marotta non lasciano intravedere altri scenari, allora "Icardi vorrà il Napoli", spiegano a Radio Kiss Kiss.

