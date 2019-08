Icardi tra Roma e Napoli: si intensificano i contatti ADL-Wanda Nara

Potrebbero entrare nel vivo, nella prossima settimana, le trattative che porterebbero Mauro Icardi lontano da Milano e dalla sua Inter. Secondo il Corriere dello Sport il centravanti argentino e la sua moglie-procuratrice Wanda Nara, stanchi di aspettare una chiamata dalla Juventus (che non riesce a cedere Dybala e Higuain) avrebbero aperto le porte a Roma e Napoli. Dunque la sfida tra i due club del centro-sud si gioca ora a suon di milioni. Il Napoli offre 8 milioni annui, la Roma può spingersi fino a 9.

De Laurentiis avrebbe - secondo il quotidiano sportivo - contattato Wanda Nara. C'è da superare l'ostacolo diritti d'immagine, ma c'è disponibilità a trattare. L'Inter, che in avanti ha chiuso per Lukaku e potrebbe prendere anche Dzeko, ha invece necessità di liberarsi di un peso morto nello spogliatoio. Icardi, infatti, è stato escluso dal progetto tecnico dal nuovo allenatore Conte. L'eventuale intesa con il club, dunque, non sarebbe un problema.