Icardi, la scelta si restringe: Wanda dice no anche al Monaco

Resta un mistero la futura destinazione - se un'altra destinazione ci sarà - di Mauro Icardi. Mancano pochi giorni all'inizio del campionato: la Juventus non può affondare il colpo perché già strapiena in attacco, il Napoli tentenna perché Icardi - pare - aspetta i bianconeri. E anche il Monaco, nuova pretendente, deve leccarsi le ferite. "Icardi non andrà al Monaco": lo ha appena detto Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante dell'Inter. E che resti proprio in nerazzurro, accomodandosi in tribuna fino a fine anno, a questo punto non è più un'ipotesi da scartare.