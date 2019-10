Ibrahimovic, annuncio a sorpresa su Instagram: "Spagna, sto tornando"

Zlatan Ibrahimovic a Napoli è probabilmente destinata a restare soltanto una suggestione, ma i tifosi azzurri ci credono. Un sogno che potrebbe infrangersi - o almeno per i media spagnoli è così - sulle ultimissime dichiarazioni del campione svedese su Instagram.

In una story pubblicata oggi Zlatan Ibrahimovic infatti lancia di persona un sibillino messaggio: "Hola España, guess what? I'm coming back". Sta tornando in Spagna quindi, ma non è chiaro se per una nuova sfida nella Liga (dove ha giocato l'ultima volta al Barcellona, nel 2009-10) o per motivi promozionali.

Secondo Sky Sport tutto sarebbe legato ad un rapporto di sponsorizzazione e non avrebbe nulla a che fare con il suo futuro sportivo.