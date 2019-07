Paganini: "Ibrahimovic vuole tornare in Italia. Napoli possibilità più concreta"

Zlatan Ibrahimovic, nonostante l'età avanzata, resta sempre uno dei calciatori più gettonati nei sogni dei tifosi del Napoli per il mercato.

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di un possibile ritorno in Italia del centravanti svedese. Sull'argomento si è espresso anche il noto giornalista ed esperto di mercato della Rai Paolo Paganini.

"Sto aspettando una conferma dal suo procuratore. Ibra ha questa idea di tornare in Italia. Ovviamente, lo svedese tornerebbe in una squadra che giochi in Champions League. Escludendo Juventus, Inter e Atalanta, il Napoli sarebbe la possibilità più concreta. Sarebbe il colpo ad effetto di De Laurentiis per accendere la piazza", ha spiegato Paganini a Calciomercato.it.