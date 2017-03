Sogno Ibrahimovic, Raiola sveglia tutti: "Non verrà al Napoli"

Poco più che 24 di sogno per i tifosi del Napoli, che dopo le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic sognavano di poter abbracciare il micidiale - sebbene non più giovanissimo - attaccante svedese in un eventuale futuro.

Il procuratore del centravanti del Manchester United Mino Raiola, però, non lascia spazio alla trattativa. A microfoni spenti, pare abbia dichiarato a "Radio Kiss Kiss" che Ibrahimovic non verrà al Napoli, che è un sogno irrealizzabile e che bisogna lasciar perdere.

Eppure lo stesso presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa aveva dichiarato di desiderare molto "quel gigante che adesso gioca nel Manchester United e che ho avuto ospite una sera a cena a Los Angeles...".

Un sogno destinato a restare tale insomma, anche se Ibra non è detto resti a Manchester. Il giocatore è corteggiatissimo dai Los Angeles Galaxy, ed in Cina non mollano la presa. Per lui sarà, c'è da scommetterci, l'ennesima asta.