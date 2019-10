Il ritorno di Ibrahimovic, le quote: Napoli dietro Fiorentina e Bologna

Dopo l'ultima intervista alla Gazzetta dello Sport l'arrivo in Italia di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza con i Los Angeles Galaxy, pare quasi cosa fatta. Resta da capire quale sarà la sua destinazione, ed il Napoli è tra i club preferiti del campione svedese ormai 38enne.

I betting analyst hanno colto la voglia dei tifosi italiani di capire dove andrà a giocare il calciatore, e stilato una classifica di potenziali approdi.

Un po' sorprendentemente, secondo Stanleybet, l'arrivo di Ibra a Firenze è l'ipotesi più probabile. Si gioca a 2,50. La stima reciproca tra l'attaccante e Sinisa Mihajlovic porta in primo piano anche il Bologna, a 3,50, di un soffio in vantaggio sul Napoli, dato a 4,00. Stessa quota anche per l'arrivo in cina, mentre un po' dietro ci sono Inter a 5,00. Milan e Malmö (sua prima squadra) a 7,00.