Leboeuf: "Ibra al Napoli? Sarebbe un grande colpo anche per il merchandising"

Del possibile approdo di Zlatan Ibrahimovic al Napoli se ne parla ormai in tutto il modo. Espn UK ha dedicato un focus all'indiscrezione di mercato che sta tenendo banco negli ultimi giorni.

A favore dell'arrivo del centravanti svedese si è espresso Frank Leboeuf, Campione del Mondo 1998 con la Francia e storico difensore del Chelsea, con la cui maglia ha collezionato oltre 200 presenze.

"Ibrahimovic al Napoli? Credo farebbe comodo a qualsiasi club, anche dal punto di vista del marketing e merchandising. Basti pensare al Psg che dopo il suo arrivo ha fatto un salto di livello, diventando noto in tutto il mondo. Potrebbe essere la stessa cosa per il Napoli, qualora arrivasse Ibra. Si venderebbero maglie e oggetti di merchandising e porterebbe il nome del Napoli in tutto il mondo. Sarebbe un ottima cosa a mio parere. Ibrahimovic è un grande professionista e farebbe bene in qualsiasi club", ha spiegato Leboeuf.