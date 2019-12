Napoli, in caso di arrivo di Ibra può partire Llorente: Inter e Roma ci pensano

L'esperienza di Fernando Llorente al Napoli potrebbe già finire a gennaio, dopo appena 5 mesi, in caso di arrivo all'ombra del Vesuvio di Zlatan Ibrahimovic.

Sullo spagnolo - secondo Tuttosport - sarebbero pronte a puntare due 'big' italiane. Si tratta di Inter e Roma, alla ricerca rispettivamente di un vice-Lukaku e di un vice-Dzeko.

Llorente era stato già accostato in estate ai nerazzurri, per via del suo ottimo rapporto con Antonio Conte, già suo tecnico ai tempi della Juve.