Raiola: "Ibra al Napoli? Con Zlatan mai dire mai. Ama i napoletani"

"Ibrahimovic è sempre stato innamorato della passione che Napoli e i napoletani riescono a dare e lo dice sempre apertamente, perché è cresciuto in una famiglia simile a quella napoletana e poi con me. Sa cosa vuoi dire essere accolto in una famiglia napoletana e lo sapeva anche prima, quando non era famoso, quando mangiava a casa di mia mamma che gli cucinava i suoi piatti preferiti. Sa cosa vuol dire l’amore dei napoletani ed è sempre stato attratto da questa passione. So che De Laurentiis lo ha conosciuto: chissà, con Zlatan non si sa mai nulla. Chissà se poi Sarri si comporterebbe con Ibrahimovic così come si è comportato con El Kaddouri!". Così Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato della possibilità di vedere il centravanti svedese al Napoli, nel corso di una lunga intervista a Radio Crc.

Raiola ha parlato anche di un altro suo assistito a più riprese accostato agli azzurri, Mario Balotelli: "Mario è al Nizza perché vuole dimostrare al mondo che è diventato una persona serena, vuole fare bene e lavorare e tutto questo lo sta dimostrando. Ci sono tante squadre che hanno chiesto informazioni, dalla Cina al nord d’Europa, ma a tutti abbiamo detto che vogliamo aspettare ancora qualche mese per decidere il suo futuro. Non escludiamo nulla, nè il Napoli né altre società, vedremo in estate cosa accadrà. Il centro della vita di Balotelli è diventato il calcio e sua figlia, ma per concludere un’operazione è necessario che tutte le parti siano d’accordo. De Laurerntiis è un presidente atipico, con grande personalità, che va diretto per la sua strada e il Napoli è lì per colpa e merito del presidente".