Ibrahimovic-Napoli, Del Genio: "Mi è arrivato un messaggio sul telefonino..."

Zlatan Ibrahimovic e il Napoli. Nelle ultime ore è tornata a circolare la voce che vorrebbe il centravanti svedese accostato agli azzurri.

Dell'indiscrezione ne ha parlato anche il noto giornalista Paolo Del Genio nel corso della trasmissione "A tutto Napoli", in onda su Tele A.

"Mi è arrivato un messaggio privato sul telefonino dallo stesso amico che intorno al 23/24 febbraio mi disse che il Napoli avrebbe potuto prendere James Rodriguez. Il messaggio è il seguente: 'C'è una voce che arriva dall'Inghilterra, si sta muovendo direttamente De Laurentiis per prendere Zlatan Ibrahimovic. La fonte è la stessa di James Rodriguez, ma in questo caso c'entra anche Raiola. Sembra che tutto nasca da pressioni di aziende esterne'", ha spiegato Del Genio.

"Alla notizia su James credevo di più quando la diedi qualche mese fa, mentre questa su Ibrahimovic mi trova un po' freddino. Io non sarei favorevole all'arrivo dello svedese, perchè è un giocatore in netto calo, e continuo a pensare che non arriverà secondo me", ha aggiunto il noto giornalista napoletano.