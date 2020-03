CALCIOMERCATO - Il Napoli guarda in casa Milan: non solo Ibra

Il Napoli potrebbe guardare, e molto, in casa Milan nei prossimi mesi. Con l'addio di Boban, infatti, il club rossonero si prepara ad un'altra rivoluzione in estate.

In molti in estate potrebbero lasciare Milanello e tra questi c'è anche Zlatan Ibrahimovic. Il nome dello svedese, infatti, potrebbe tornare d'attualità in chiave azzurra in vista della prossima stagione. Il suo agente Raiola e il club di De Laurentiis potrebbero parlarne presto, così come di Bonaventura.

L'ex Atalanta, così come Ibra, è in scadenza di contratto e - riferisce il Corriere dello Sport - il procuratore di origini campane avrebbe già aperto un dialogo con il patron partenopeo per portare il calciatore a parametro zero all'ombra del Vesuvio.

Ma non è tutto. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, anche Hakan Calhanoglu, in caso di partenza a fine stagione, potrebbe finire nel mirino del suo ex allenatore Gennaro Gattuso.