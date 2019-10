Ibrahimovic lancia segnali al Napoli: "Pronto per la serie A, vorrei tornare da Ancelotti"

Di ritorno nella sua Svezia, a Malmoe per l'inaugurazione di una statua che lo ritrae, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky e si è detto "pronto a tornare in Serie A. Per come mi sento e come gioco", ha detto Ibra, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy nel campionato statunitense, "non ho problemi. Anzi, faccio meglio di quelli che ci sono".



(foto Ansa)

Dopo aver parlato delle sue ex squadre ("Juve più avanti di tutte"), il centravanti svedese si è soffermato sul Napoli e in particolare su Carlo Ancelotti: "Ho un bel rapporto con Ancelotti, è un grande allenatore ma soprattutto una grande persona. Ho avuto la fortuna di conoscere prima la persona e poi di averlo come allenatore. Mi dispiace sia durato solo un anno, avrei voluto restasse più a lungo perché fu un bel periodo della mia carriera e credo anche della sua".