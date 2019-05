Iannicelli: "Congratulazioni Sarri. Peccato che a Napoli l'EL non fosse così importante per lei"

Sono ore di gioia per l'ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, che festeggia il suo primo importante trofeo dopo la vittoria ottenuta con il Chelsea in finale di Europa League sull'Arsenal per 4-1.

Tanti sono i commenti in rete e sui social sul successo dell'allenatore toscano. Tra questi anche quello del giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli, che si è complimentato con l'ex azzurro, non dimenticando però le due eliminazioni ai sedicesimi in Europa League quando Sarri era sulla panchina partenopea.

"Congratulazioni Mr. Sarri. Era ora. Peccato che a Napoli l'EL non fosse così importante per lei", scrive Iannicelli su Facebook.

