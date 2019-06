CALCIOMERCATO NAPOLI - Sky: "Sondaggio del Manchester United per Hysaj"

Non solo mercato in entrata per il Napoli, impegnato nelle trattative per portare alla corte di Carlo Ancelotti James Rodriguez e Manolas.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, oggi c'è stato un sondaggio concreto del Manchester United per Elseid Hysaj, in uscita dagli azzurri.

In caso di cessione del terzino albanese, non è da escludere che il club partenopeo possa tornare su Trippier del Tottenham.