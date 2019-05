"Voglio vincere qualcosa. Per me gli anni al Napoli sono finiti"

Stanno facendo discutere le dichiarazioni che Elseid Hysaj avrebbe rilasciato all’emittente albanese Digitalb sul suo futuro lontano da Napoli.

"Sono assolutamente pronto per una nuova avventura. Ho bisogno di cambiare, non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dirmi che mi trovo bene, che non voglio niente di più. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova, magari provare a vincere qualcosa. Per me gli anni al Napoli sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno", sono le parole del terzino albanese.