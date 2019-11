"Hysaj via a gennaio o a parametro zero: il Napoli poteva incassare 50 milioni"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente: “Hysaj prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo fare in estate. Se non andremo via, il Napoli manderà il giocatore a 0, ma noi cadiamo sempre in modo positivo. Il Napoli un anno e mezzo fa poteva prendere 50 milioni dal Chelsea, se resterà al Napoli, rischia di vendere il giocatore a 0. Scambio con Florenzi? Non mi risulta, Hysaj piace alla Roma, ma non so niente dello scambio. La Roma ha bisogna del terzino, Spinazzola è un giocatore forte, ma spesso ha problemi".